Martedì 16 dicembre Canale 5 presenta GALA’ DEI 500 – Eccellenze Italiane

Martedì 16 dicembre, in seconda serata su Canale 5, va in onda “GALA’ DEI 500 – Eccellenze Italiane”, un evento condotto da Piero Chiambretti che celebra le storie e i talenti che hanno portato prestigio all’Italia nel mondo.

Martedì 16 dicembre, in seconda serata, Canale 5 presenta “GALA’ DEI 500 – Eccellenze Italiane”, un evento speciale condotto da Piero Chiambretti, dedicato alle storie, ai talenti e ai protagonisti che hanno reso grande l’Italia nel mondo. Un percorso narrativo che Piero Chiambretti ricostruisce, insieme agli ospiti, eccellenze del nostro presente.. Il programma, girato a Torino all’interno dell’Heritage Hub di Stellantis, celebra l’ingegno, la creatività e la capacità italiana. Questo suggestivo luogo ha sede nei locali dell’ex Officina 81 di Via Plava a Torino – uno degli storici impianti di produzione meccanica FIAT all’interno del comprensorio industriale di Mirafiori. 361magazine.com

