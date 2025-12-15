Dopo oltre dieci anni di esplorazione, il rover Curiosity della NASA ha catturato immagini inedite di una regione chiamata “boxwork” su Marte. Questa area, caratterizzata da creste rocciose disposte come una ragnatela pietrificata, potrebbe nascondere segreti sorprendenti sulla storia geologica del pianeta.

© Cultweb.it - Marte il segreto incredibile nascosto sotto la superficie: ecco cosa ha fotografato il rover Curiosity della NASA

Dopo oltre dieci anni di esplorazione su Marte, il rover Curiosity della NASA ha fotografato per la prima volta da vicino una regione chiamata “boxwork”, un’area coperta da creste rocciose basse disposte come una ragnatela pietrificata. Queste strutture si estendono per chilometri nelle pendici del Monte Sharp, la montagna alta circa 5 chilometri che il rover sta scalando dal 2014. Il processo iniziò miliardi di anni fa, quando l’acqua sotterranea scorreva tra le fratture delle rocce. Questo flusso lasciò depositi minerali che si solidificarono come cemento. Con il passare del tempo, i venti marziani hanno eroso la roccia circostante più morbida, ma non i minerali più resistenti, che oggi emergono come creste a reticolo alte appena pochi centimetri. Cultweb.it

