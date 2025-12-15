Marselli | Partita straordinaria Ora la svolta

Il mister Marselli esprime grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra, la Massese, dopo la vittoria contro il Perignano. Descrivendo la partita come straordinaria, sottolinea come questa possa rappresentare la svolta tanto attesa, evidenziando la grinta e la determinazione dimostrata dai suoi giocatori nel corso dei 90 minuti.

"Abbiamo fatto una partita straordinaria. Può essere la vittoria della svolta". Mister Marselli è molto soddisfatto della sua Massese contro il Perignano, soprattutto per la grinta e la voglia di vincere dimostrata nella maggior parte dei 90’. Tante le occasioni costruite dai bianconeri, anche se pure oggi è mancata un po’ di precisione al momento della conclusione o dell’ultimo passaggio. "Nel primo tempo – nota il tecnico – ci siamo mangiati quattro gol fatti, oltre ad altri due ad inizio ripresa. Al netto della rete del pari, dove abbiamo perso una marcatura, e della traversa colpita dal Perignano su punizione, però, non ricordo altre grandi occasioni da parte degli avversari. Lanazione.it

