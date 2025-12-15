© Metropolitanmagazine.it - Marracash, un live autentico e imponente al Palazzo Dello Sport di Roma (Photogallery)

Sta per concludersi il tour di Marracash “Marra Palazzi 25”, con il quale il king del rap partito il 28 novembre da Eboli, si sta esibidendo nelle principali venue indoor della penisola e l’ha visto protagonista per due tappe al Palazzo Dello Sport di Roma. Marracash le foto del concerto al Palazzo Dello Sport. Lo show, suddiviso in sei capitoli, si sviluppa come un epic movie dal vivo: al centro della scena il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista, raccontato attraverso il repertorio dei suoi più grandi e recenti successi. Durante lo show, Fabio e Marracash scopriranno la loro inscindibile connessione, rivelata attraverso l’intensità delle performance dei brani della Trilogia: Persona (nove dischi di platino, 2019), Noi, Loro, Gli Altri (sette dischi di platino, 2021) ed È Finita La Pace” (doppio disco di platino, pubblicato nel dicembre 2024, dal quale è stato estratto Gli Sbandati Hanno Perso vincitore del Premio Tenco 20225 come Miglior Canzone Singola ). Metropolitanmagazine.it

Marracash - CRUDELIA - I nervi (Live)

Marracash, un live autentico e imponente al Palazzo dello Sport di Roma (Photogallery) - Sta per concludersi il tour di Marracash “Marra Palazzi 25”, con il quale il king del rap partito il 28 novembre da Eboli, si sta esibidendo nelle principali venue indoor della penisola e l’ha visto ... msn.com