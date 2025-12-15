Maroccoinondazioni a Safi | 21 vittime

Le intense piogge hanno provocato gravi inondazioni a Safi, città costiera del Marocco, causando la perdita di almeno 21 vite umane. L'emergenza ha messo in evidenza la vulnerabilità della zona di fronte a eventi meteorologici estremi, richiedendo interventi immediati e misure di prevenzione per future calamità.

3.25 Sono almeno 21 le vittime delle inondazioni causate da forti piogge nella città costiera marocchina di Safi. Lo hanno riferito le autorità locali.Al momento si contano almeno 32 feriti,per lo più in maniera lieve. Safi si trova nel Marocco occidentale, circa 300 km a sud della capitale Rabat. Sui social sono state condivise immagini che mostrano flussi di acqua marrone che travolgono auto e bidoni della spazzatura dalle strade di Safi.Secondo le autorità locali, almeno 70 tra case e aziende sono state allagate. Servizitelevideo.rai.it