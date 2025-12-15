Marocchi pungola Yildiz | Talento vero ma deve essere più decisivo

Nell’ultimo turno di Serie A, la Juventus conquista una vittoria importante contro il Bologna, grazie al gol decisivo di Juan Cabal. La partita ha messo in luce il talento di Yildiz, che però deve migliorare in incisività. Marocchi ha commentato la prestazione del giovane, sottolineando le potenzialità ma anche le aree di miglioramento.

La Juventus espugna il Dall’Ara e ritrova una vittoria pesante nello scontro diretto con il Bologna, decisa dal gol di Juan Cabal a poco meno di mezz’ora dalla fine. Un successo che vale il sorpasso in classifica sui rossoblù e il quinto posto, a una sola lunghezza dalla Roma, in attesa della chiusura del turno. Ma oltre al risultato, a tenere banco è anche l’analisi delle prestazioni individuali, in particolare quella di Kenan Yildiz. Il giovane attaccante turco è stato ancora una volta al centro del gioco offensivo bianconero, confermando qualità tecniche e personalità. Tuttavia, il dibattito si è acceso su un aspetto preciso: quanto incide davvero negli ultimi metri. Stilejuventus.com

