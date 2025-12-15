Marocchi e quel consiglio a Yildiz | Dovrebbe studiarsi la storia di Del Piero Ecco il motivo

Durante un intervento a Sky Calcio Club, Marocchi ha analizzato la recente vittoria della Juventus contro il Bologna. Nel corso del suo intervento, ha rivolto un consiglio a Yildiz, sottolineando l'importanza di studiare la storia di Del Piero per comprendere al meglio il calcio e le dinamiche della squadra.

Juventusnews24.com - Marocchi e quel consiglio a Yildiz: «Dovrebbe studiarsi la storia di Del Piero»

Marocchi, intervenuto a Sky Calcio Club, ha commentato così la vittoria della Juve contro il Bologna dando un consiglio anche a Yildiz. La vittoria della Juventus al “Renato Dall’Ara” contro il Bologna continua a far discutere positivamente gli addetti ai lavori. Tra le voci più autorevoli intervenute nel post-partita di Sky Calcio Club c’è quella di Giancarlo Marocchi. L’ex centrocampista bianconero ha analizzato con lucidità la prestazione della squadra e le recenti dichiarazioni della proprietà, offrendo spunti interessanti sul futuro del numero 10. “Intensità per 95 minuti: mai vista prima”. Juventusnews24.com

"Boiata assurda", "Regole che non ci sono" e la Juve che "con Yildiz nasconde": l'analisi a Sky - La Juve vince e convince contro il Bologna, soprattutto sul piano dell'atteggiamento e della voglia di voler conquistare a tutti i costi la vittoria. msn.com