Marocchi e quel consiglio a Yildiz | Dovrebbe studiarsi la storia di Del Piero Ecco il motivo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento a Sky Calcio Club, Marocchi ha analizzato la recente vittoria della Juventus contro il Bologna. Nel corso del suo intervento, ha rivolto un consiglio a Yildiz, sottolineando l'importanza di studiare la storia di Del Piero per comprendere al meglio il calcio e le dinamiche della squadra.

marocchi e quel consiglio a yildiz dovrebbe studiarsi la storia di del piero ecco il motivo

© Juventusnews24.com - Marocchi e quel consiglio a Yildiz: «Dovrebbe studiarsi la storia di Del Piero». Ecco il motivo

Marocchi, intervenuto a Sky Calcio Club, ha commentato così la vittoria della Juve contro il Bologna dando un consiglio anche a Yildiz. La vittoria della Juventus al “Renato Dall’Ara” contro il Bologna continua a far discutere positivamente gli addetti ai lavori. Tra le voci più autorevoli intervenute nel post-partita di Sky Calcio Club c’è quella di Giancarlo Marocchi. L’ex centrocampista bianconero ha analizzato con lucidità la prestazione della squadra e le recenti dichiarazioni della proprietà, offrendo spunti interessanti sul futuro del numero 10. “Intensità per 95 minuti: mai vista prima”. Juventusnews24.com

Which Choke Should You Use? Russell Mark Explains Clay Target Disciplines

Video Which Choke Should You Use? Russell Mark Explains Clay Target Disciplines

marocchi quel consiglio yildiz"Boiata assurda", "Regole che non ci sono" e la Juve che "con Yildiz nasconde": l'analisi a Sky - La Juve vince e convince contro il Bologna, soprattutto sul piano dell'atteggiamento e della voglia di voler conquistare a tutti i costi la vittoria. msn.com

Marocchi si commuove in diretta tv dopo il gol di Yildiz: "Come Del Piero..." - A 30 anni dal "gol alla Del Piero" realizzato a Dortmund dall'iconico 10 della Juve, Kenan Yildiz replica la prodezza del suo idolo a Torino, facendo esplodere lo Stadium per il momentaneo 1- corrieredellosport.it