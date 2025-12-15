Marina di Massa nave incagliata | via alla rimozione dopo 9 mesi Sindaco | Per ricostruire il pontile servono risorse dal ministero video

Dopo nove mesi dall’incagliamento davanti al pontile di Marina di Massa, sono iniziate le operazioni di rimozione della nave cargo Guang Rong. Il sindaco ha annunciato che per ricostruire il pontile saranno necessarie risorse dal ministero. L’intervento rappresenta un passo importante per ripristinare la zona e garantire la sicurezza della spiaggia.

Dopo nove mesi dall'incidente, il 28 gennaio 2025, in cui rimase incagliata davanti al pontile di Marina di Massa, sono cominciate le prime operazioni per rimuovere la nave cargo Guang Rong

