© Bolognatoday.it - Mariaperti / au bord du vide: mostra fotografica di Donata Cucchi

I MariAperti sono luoghi in cui lo spalancarsi della natura rende possibile raggiungere uno stato di contemplazione e di silenzio della mente. Questa esperienza – che il mare sembra sempre suggerire – è in realtà possibile, con una potenza ancora maggiore, davanti ai mari di terra o sabbia, tanto. Bolognatoday.it

35 Meter Puro | Continuing the Legacy of Ocean Alexander Yachts

Mariaperti / au bord du vide: mostra fotografica di Donata Cucchi - I MariAperti sono luoghi in cui lo spalancarsi della natura rende possibile raggiungere uno stato di contemplazione e di silenzio della mente. bolognatoday.it