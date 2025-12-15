Mariah Carey sarà la prima artista internazionale a partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. La sua presenza segna un momento speciale per l'evento, promettendo un'inaugurazione ricca di emozioni e grande spettacolo.

© Agi.it - Mariah Carey ospite alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina

AGI - Mariah Carey è la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Lo rende noto la Fondazione Milano Cortina. Riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, Mariah Carey, spiega la Fondazione, "incarna pienamente l'atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi". "In questo scenario, la musica, linguaggio universale che avvicina storie e sensibilità diverse, si intreccia con il tema guida della Cerimonia di Apertura: Armonia - si legge in una nota - A San Siro, questo principio prenderà forma nell'incontro tra culture, creatività e partecipazione. Agi.it

