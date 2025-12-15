Il 6 febbraio 2026, Milano ospiterà l’apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali, segnando il ritorno delle Olimpiadi in Italia dopo vent’anni. L’evento sarà inaugurato con un’icona mondiale, Mariah Carey, che calcherà il palco dello Stadio San Siro, trasformando la storica venue in un palcoscenico di musica e celebrazione internazionale.

Mariah Carey è la prima grande ospite internazionale confermata per il 6 febbraio 2026. Il comitato organizzatore affida l'apertura a un'icona planetaria

L o Stadio San Siro a Milano, storico tempio del calcio, si prepara a risuonare di un suono diverso dall’urlo della folla per un gol: il 6 febbraio 2026, l’apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 segnerà il ritorno della grande manifestazione sportiva in Italia dopo vent’anni e lo farà con un ospite d’eccezione: Mariah Carey. È lei la prima star internazionale annunciata per la cerimonia di un evento che sarà una fusione spettacolare tra l’adrenalina dello sport e il fascino universale della musica. Milano Cortina 2026, l’Italia ha i suoi quattro portabandiera: ecco chi sono X Mariah Carey apre i Giochi Olimpici di Milano Cortina. Iodonna.it

