Mariah Carey aprirà le Olimpiadi Milano-Cortina | la star attesa a San Siro
Mariah Carey sarà la grande ospite della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che si svolgerà il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano. La star internazionale, nota per la sua voce indimenticabile, inaugurerà ufficialmente i Giochi olimpici di grande risonanza mondiale, portando un tocco di magia e spettacolo all'evento.
