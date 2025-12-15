Il gip di Milano, Luigi Iannelli, ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura il 24 giugno 2024, mantenendo aperto il caso sulla morte di Maria Miceli, avvenuta a soli 35 anni. La decisione rappresenta un passo importante nelle indagini, che proseguono per fare luce sulle cause di questa tragica scomparsa.

© Thesocialpost.it - Maria morta a soli 35 anni, è svolta nelle indagini: la decisione è appena arrivata

Il gip di Milano, Luigi Iannelli, ha detto no alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura il 24 giugno 2024 sul fascicolo relativo alla morte di Maria Miceli. La ballerina bresciana e volto noto della televisione era morta l’11 maggio 2023, a soli 35 anni, a causa di una neoplasia mammaria metastatica, ma la vicenda giudiziaria attorno alla sua scomparsa resta ancora aperta. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, oltre un anno prima della morte Maria Miceli aveva deciso di abbandonare le terapie oncologiche tradizionali, scegliendo di affidarsi a cure alternative basate su diete, integratori, vitamine e ormoni. Thesocialpost.it

POV: il mio primo ciclo ?? #shorts #comico #mamma

Avrebbe nascosto la madre morta in casa per continuare a incassare la sua pensione La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il rinvio a giudizio per una donna di 55 anni - facebook.com facebook