Maria Miceli morta di tumore a 35 anni indagata la finta nutrizionista che la voleva curare con gli integratori

Maria Miceli, morta a 35 anni per un tumore, è al centro di un'inchiesta sulla presunta responsabilità di una finta nutrizionista. Il gip di Milano ha disposto l'indagine sulla 47enne, sospettata di aver influenzato le cure di Miceli utilizzando integratori, contribuendo al decesso. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei pazienti e sulla pericolosità di pratiche non mediche.

il gip di Milano ha chiesto alla Procura di indagare una 47enne per morte come conseguenza di altro reato in merito al decesso di Maria Miceli. Secondo il giudice, la donna si sarebbe finta dottoressa e l'avrebbe indotta ad abbandonare le "cure tradizionali" in favore di quelle "alternative". "Evita tac e farmaci chemioterapici, affidati allo Spirito e alle forze dell'universo": la procura riapre il caso della morte di Maria Miceli - È al vaglio del gip di Milano la vicenda che riguarda la morte di Maria Miceli, ballerina bresciana scomparsa nel maggio 2023 a 35 anni per un tumore.