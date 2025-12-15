Maria Amelia Monti al Ricciardi con Strappo alla Regola

Il Teatro Ricciardi di Capua ospita giovedì 18 dicembre alle 20.30 lo spettacolo “Strappo alla regola”, interpretato da Maria Amelia Monti e Cristina Chinaglia. Scritto e diretto da Edoardo Erba, l’evento vede anche la partecipazione in video di Asia Argento, Marina Massironi e altri. Un appuntamento teatrale imperdibile dedicato agli appassionati di nuove suggestioni e performance di alto livello.

