Mare natalizio

Torre Lapillo, rinomata località di Porto Cesareo, si presenta in un’atmosfera insolita e affascinante durante il periodo natalizio. La sua spiaggia e il mare, spesso associati a vacanze estive, assumono un volto diverso, offrendoci uno scorcio suggestivo di questa splendida zona anche in inverno. Un’occasione per scoprire la bellezza del mare in un contesto più tranquillo e meno affollato.

© Lecceprima.it - Mare natalizio TORRE LAPILLO (Porto Cesareo) - “Buon pomeriggio, ho scattato questa foto a Torre Lapillo per immortalare il nostro splendido mare nel periodo natalizio”. A scriverci è l'autore dello scatto, il nostro lettore Pierluigi Lomonaco.Lo scatto di un lettore. ***LeccePrima intende regalare questa. Lecceprima.it Canzoni di Natale - Natale in riva al mare - Radio Libera San Lorenzo al Mare si illumina con “Flussi Magici – Natale 2025”: un mese di concerti, teatro e feste per il borgo - Il Comune di San Lorenzo al Mare, in collaborazione con Il Teatro dell’Albero e la Proloco San Lorenzo al Mare, presenta “Flussi Magici – Natale 2025“, un ricco calendario di eventi che trasformerà il ... imperiapost.it

Natale sospeso sul mare: l’incanto dell’Isola d’Elba - L’isola si veste di luci, mercatini ed eventi culturali, creando un’atmosfera invernale unica tra mare, storia e tradizioni che animano i borghi elbani ... siviaggia.it

E dopo i Sussurri del mare, della mattinata, nel pomeriggio un bel coro natalizio. Castello S.Severa tra Sussurri del mare e Magie del Natale - facebook.com facebook