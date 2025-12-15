Marcos Baghdatis fa la sua previsione | Alcaraz vincerà più Slam di Sinner per un motivo

Marcos Baghdatis analizza il confronto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, prevedendo che il spagnolo possa ottenere più titoli del Grande Slam rispetto all’italiano. Una riflessione che si inserisce nel dibattito attuale sul futuro dei due talenti del tennis mondiale, considerati tra i più promettenti e di successo della loro generazione.

Un argomento spesso proposto in questa pausa del massimo circuito internazionale del tennis. Il tema è quello delle vittorie Slam dei due grandi dominatori del tennis contemporaneo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Allo stato attuale delle cose, lo spagnolo è avanti nel computo dei titoli Major, con sei centri, rispetto ai quattro dell’altoatesino. Entrambi possono concludere il Carrer Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i tornei più importanti del circuito (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) nel corso della propria carriera, anche in anni diversi. A Carlitos manca l’Open australiano, mentre a Jannik il Roland Garros. Oasport.it

