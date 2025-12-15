Marco Mengoni chiude un anno di grande successo con il suo concerto al Palacio Vistalegre di Madrid. Dopo aver venduto oltre 750.000 biglietti e registrato sold out in Italia e in Europa, il cantante conclude così una tournée che ha attraversato diverse nazioni, confermando la sua popolarità e il suo talento internazionale.

© Amica.it - Marco Mengoni conclude il suo anno meraviglioso a Madrid

(askanews) – Con oltre 750.000 biglietti venduti e date sold out in Italia e in Europa, Marco Mengoni ha concluso al Palacio Vistalegre di Madrid, questi 6 mesi live in giro per l’Italia prima e l’Europa poi. 45 concerti – prodotto e organizzato da Live Nation – con cui il cantautore ha portato dal vivo uno spettacolo travolgente, emotivo e costruito con la cura scenica delle grandi produzioni internazionali. 5.000 chilometri percorsi affiancato da 13 musicisti incredibili, 11 performer e un team di 150 persone, Marco Mengoni ha attraversato l’Italia e l’Europa con uno show che ha conquistato stadi e palasport italiani, oltre alle grandi arene europee. Amica.it

Marco Mengoni feat. Sayf, Rkomi - Sto bene al mare (Official Video)

Si conclude in Spagna il tour di Mengoni: 6 mesi e 45 concerti in Italia ed Europa - Con oltre 750 mila biglietti venduti e date sold out in Italia e in Europa, Marco Mengoni ha concluso al Palacio Vistalegre di Madrid, questi 6 mesi live in giro per l’Italia prima e l’Europa ... 9colonne.it