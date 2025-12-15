Marcianise gruppo di ragazze sorprese a rubare al Campania | bloccate con refurtiva di 600 euro

Tra il 13 e il 14 novembre, i carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno intensificato i controlli, portando all’arresto di quattro persone e a diverse denunce. Durante le operazioni, un gruppo di ragazze è stato sorpreso a rubare al centro commerciale Campania, con una refurtiva valutata circa 600 euro.

Durante le operazioni, un gruppo di ragazze è stato sorpreso a rubare al centro commerciale Campania, con una refurtiva valutata circa 600 euro. Si muovevano tra i negozi come normali clienti, ma dietro quei passaggi rapidi e quelle soste studiate c'era un piano preciso.

Marcianise e comuni limitrofi, controlli straordinari dei Carabinieri: 4 arresti, 8 denunce e sanzioni per oltre 14 mila euro

