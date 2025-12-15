Bungie ha rilasciato un nuovo ViDoc dedicato a Marathon, offrendo dettagli chiave su data di uscita, prezzo e supporto gratuito. L'azienda ha condiviso informazioni approfondite sul gioco, anticipando le aspettative dei fan e rivelando gli aspetti principali di questa prossima avventura.

© Game-experience.it - Marathon: Bungie svela il mese di uscita, il prezzo, il supporto gratuito e tanto altro nel nuovo ViDoc

Bungie ha pubblicato un nuovo e approfondito ViDoc dedicato a Marathon, svelando informazioni cruciali su uscita, prezzo e contenuti. Il video mostra il dietro le quinte dello sviluppo e chiarisce l’ambizione del progetto: uno shooter PvPvE a estrazione intenso, cupo e fortemente orientato alla sopravvivenza. L’ambientazione sci-fi di Tau Ceti IV fa da sfondo a un’esperienza brutale e tattica. Il team ha ascoltato i back dell’Alpha, introducendo numerosi miglioramenti. Il risultato è un titolo che punta a distinguersi nel panorama degli FPS moderni. Come leggiamo su PlayStation Blog, Marathon è ambientato sulla colonia perduta di Tau Ceti IV, dove i giocatori vestono i panni di Runner bio-cibernetici incaricati di recuperare risorse preziose. Game-experience.it

Bungie testerà nuovamente Marathon a fine mese - 28 ottobre dopo mesi di silenzio, con accesso su invito e accordo di non divulgazione Il gioco ha subito un rinvio a tempo ... tomshw.it

Marathon: Bungie ci riprova, nuovo test chiuso per lo sparatutto - A quasi quattro mesi dal rinvio, lo sparatutto Marathon torna a farsi vedere: il nuovo videogioco di Bungie (i creatori di Halo e Destiny) tornerà a lasciarsi provare da un gruppo ristretto di utenti ... tgcom24.mediaset.it

La vicenda che ha messo Bungie e Marathon al centro delle polemiche per plagio, si è conclusa a favore dell’artista coinvolta. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook