Manz Italy Srl verso la chiusura | istituzioni al lavoro per tutelare i dipendenti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manz Italy Srl, azienda del gruppo multinazionale tedesco specializzata in batterie al litio e condensatori, si avvia alla chiusura. Le istituzioni stanno intervenendo per tutelare i diritti e il futuro dei dipendenti coinvolti in questa difficile situazione.

Finisce male la storia di Manz Italy, società del gruppo multinazionale tedesco, produttrice di batterie al litio e condensatori con sede a Sasso Marconi (Bologna). È di queste ore la notizia ceh intende chiudere i battenti. La decisione arriva circa un anno dopo il default della casa madre. Bolognatoday.it

