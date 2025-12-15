Manz Italy azienda verso la chiusura | Sconcertati da questa decisione

La Manz Italy, azienda bolognese specializzata nella produzione di batterie al litio e condensatori, si appresta a chiudere i battenti a causa del fallimento della casa madre tedesca avvenuto alla fine del 2024. La notizia ha suscitato sconcerto tra i dipendenti e le autorità locali, segnando un importante cambiamento nel panorama industriale della regione.

Bologna, 15 dicembre 2025 - La Manz Italy, società del gruppo multinazionale tedesco, produttrice di batterie al litio e condensatori con sede a Sasso Marconi (Bologna) va verso la chiusura, a seguito del default della casa madre a fine 2024. Il Tavolo di salvaguardia del patrimonio produttivo. Oggi si è svolto il Tavolo di Salvaguardia del patrimonio produttivo della Città metropolitana di Bologna che ha visto un confronto tra le parti. Al tavolo di salvaguardia in città metropolitana, presieduto dal Capo di Gabinetto della Città metropolitana e delegato al Lavoro Stefano Mazzetti, era presente anche l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia, insieme al sindaco Roberto Parmeggiani e all’assessora Silvia Martini del Comune di Sasso Marconi, all’Agenzia Regionale per il lavoro, unitamente alle parti sociali, all’azienda e a Confindustria Emilia Area Centro. Ilrestodelcarlino.it

