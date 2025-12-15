Mantovano | Il collegamento con lo spazio è nelle nostre tasche Governo al lavoro sulla sicurezza

In vista della Giornata nazionale dello spazio, si è discusso alla Camera della “Governance dello Spazio” con importanti rappresentanti istituzionali, tra cui Alfredo Mantovano, Guido Crosetto e Adolfo Urso, evidenziando l'importanza delle innovazioni tecnologiche e delle strategie nazionali nel settore spaziale.

© Secoloditalia.it - Mantovano: "Il collegamento con lo spazio è nelle nostre tasche". Governo al lavoro sulla sicurezza Alla vigilia della giornata nazionale dello spazio, che ricorre domani 16 dicembre, alla Camera dei Deputati si è parlato di "Governance dello Spazio", insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il ministro della Difesa, Guido Crosetto; il ministro delle Imprese, Adolfo Urso; il presidente della Camera Lorenzo Fontana e l'ex presidente di Montecitorio, Luciano Violante. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano ha spiegato che "Da molti lo spazio è percepito come una dimensione lontana, quasi inaccessibile. In realtà il collegamento lo abbiamo materialmente nelle nostre tasche, quando, per esempio, azioniamo il Gps per cercare il tragitto più veloce per raggiungere una destinazione.