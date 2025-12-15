A Porto Mantovano, si è verificata una truffa ai danni di cittadini e amministrazione, nota come la

© Ilgiorno.it - Mantova, la truffa “irlandese” dell’asfalto. La buca riparata dai finti operai, poi la fattura triplicata: “Se non paghi finisce male...”

Porto Mantovano (Mantova), 15 dicembre 2025 – Inizia sempre così: un camioncino anonimo, qualche attrezzo, tute da lavoro e quel fare quotidiano, quasi rassicurante, che spinge a non dubitare. È l’estetica del mestiere, la scenografia perfetta per dare credibilità a una truffa che da mesi serpeggia tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. L’hanno ribattezzata la “truffa dell’asfalto”, ed è una trama già scritta: rapida, silenziosa, difficile da cogliere finché non è troppo tardi. A far scattare l’indagine è la testimonianza di un imprenditore locale, titolare di una storica attività di panificazione a Porto Mantovano. Ilgiorno.it

Mantova, quelle 115 mucche fatte arrivare dall'Irlanda e mai pagate: truffa da 600 mila euro, denunciati in tre - Un affare da 800mila euro, un direttore di banca che in realtà non esisteva e una fornitura di bestiame mai pagata. milano.corriere.it

Mantova, la truffa del falso bonifico via sms: versa 16 mila euro, ma intanto chiama il 112 con un altro telefono e si salva - Lui c'è cascato (la truffa era architettata benissimo), ma ha avuto la lucidità di chiamare in contemporanea ... milano.corriere.it

Tono deciso ma gentile e professionale, un 33enne ha ingannato la struttura ricettiva: https://primadituttomantova.it/cronaca/salve-sono-un-carabiniere-avrei-bisogno-di-una-stanza-ma-e-una-truffa-e-lalbergo-ci-rimette-mille-euro/ - facebook.com facebook