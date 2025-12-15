Manovra | Pd ' Giorgetti smentisce se stesso gestione imbarazzante'

La recente dichiarazione del ministro Giorgetti ha sollevato polemiche e confusione nella discussione sulla legge di bilancio. Il suo annuncio inatteso ha evidenziato le tensioni e le difficoltà incontrate nel percorso parlamentare, sottolineando un quadro di incertezza e gestione problematica dell'intera manovra.

© Iltempo.it - Manovra: Pd, 'Giorgetti smentisce se stesso, gestione imbarazzante' Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'annuncio inatteso del ministro Giorgetti certifica il caos in cui è sprofondata la discussione parlamentare della legge di bilancio. Con un emendamento da 3,5 miliardi su Transizione 5.0, ZES, iperammortamento e caro-materiali, il governo di fatto riscrive la manovra su un punto cruciale: le politiche industriali". Così Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale Pd. "Proprio il terreno su cui il Pd aveva denunciato, fin dall'inizio, l'inadeguatezza più evidente della politica economica del governo. Giorgetti oggi smentisce se stesso e ammette che la legge di bilancio non stava in piedi, tentando di mettere una toppa dell'ultimo minuto.

