Il governo ha annunciato un parziale definanziamento delle risorse destinate al Ponte sullo Stretto, come comunicato dal ministro Giorgetti in commissione Bilancio. La decisione si inserisce nel quadro di un riassetto delle priorità finanziarie, con ripercussioni sulla futura realizzazione dell'opera strategica.

Manovra: Nicita, 'governo annuncia parziale definanziamento ponte Stretto'

Roma, 15 dic (Adnkronos) - "In commissione Bilancio il ministro Giorgetti ha annunciato un parziale definanziamento delle risorse destinate al Ponte per finanziare la catastrofica vicenda di Industria 4.0". Lo dice il senatore Antonio Nicita, vice presidente del Gruppo Pd e membro commissione Bilancio del Senato. "La manovra dovrebbe incrementare di otre 3 miliardi, ma non è ancora chiaro verso quale direzione. Come Pd abbiamo chiesto di definanziare la spesa finora destinata al Ponte, in attesa della soluzione alle criticità avanzate dalla Corte dei Conti. Ma chiediamo con nostro emendamento che il definziamento vada anche a favore di Sicilia e Calabria cui sono stati sottratti fondi Fsc", aggiunge Nicita. Iltempo.it

