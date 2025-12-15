Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato inaspettatamente in Senato un pacchetto di misure da 3,5 miliardi di euro, intervenendo poco prima dell’inizio dell’ufficio di presidenza della commissione Bilancio. L’annuncio ha suscitato attenzione tra i membri dell’assemblea, aprendo nuovi scenari sulla manovra finanziaria in corso.

© Lettera43.it - Manovra, l’annuncio di Giorgetti: «Pacchetto da 3,5 miliardi di euro»

Intervento inaspettato in Senato per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, presentatosi poco prima dell’avvio dell’ufficio di presidenza della commissione Bilancio. Il titolare del Tesoro ha annunciato l’arrivo di nuove risorse destinate al sistema produttivo, per un ammontare complessivo di 3,5 miliardi di euro. A fornire i dettagli è stato il relatore del provvedimento, il senatore di Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris. Le risorse serviranno a compensare strumenti che non hanno soddisfatto tutte le richieste, come Transizione 5.0 e i crediti d’imposta per gli investimenti nella Zes, oltre a interventi su previdenza complementare e alla rimodulazione temporale dei fondi per il Ponte sullo Stretto. Lettera43.it

Manovra, l’annuncio di Giorgetti: «Pacchetto da 3,5 miliardi di euro» - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato un pacchetto da 3,5 miliardi di euro per la manovra. msn.com