Manovra la Bce boccia la tasse sulle banche del governo | Effetti negativi su istituti e famiglie

La Bce critica la proposta del governo di tassare le banche, evidenziando possibili ripercussioni negative su istituti e famiglie. Le misure previste potrebbero influire sul settore creditizio italiano, sollevando preoccupazioni riguardo alla stabilità e alla disponibilità di credito nel paese.
Le misure a carico delle banche potrebbero avere "una serie di effetti negativi sul comparto del credito italiano". In particolare, il rischio riguarda l’erogazione del credito, gli utili, ma anche patrimonio e liquidità. È quanto si legge nel parere della Bce che boccia la tassazione delle istituzioni finanziarie prevista in manovra. Fanpage.it
