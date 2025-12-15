**Manovra | in arrivo modifiche da governo per 3,5 mld**

Il governo sta preparando nuove modifiche alla manovra finanziaria, con un incremento di 3,5 miliardi di euro. La revisione mira a rispondere alle esigenze economiche e sociali, apportando aggiustamenti strategici per sostenere il paese. Le modifiche sono attese nei prossimi giorni, in un contesto di importanti decisioni finanziarie.

© Iltempo.it - **Manovra: in arrivo modifiche da governo per 3,5 mld** Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Sono in arrivo modifiche del governo alla manovra per 3,5 miliardi di euro. Lo hanno riferito i componenti di maggioranza e opposizione della Commissione bilancio del Senato al termine dell'Ufficio di presidenza a cui ha preso parte anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Le modifiche riguarderanno Zes, finanziamento di Transizione 5.0, la previdenza complementare e riprogrammazione temporale dei finanziamenti del Ponte sullo Stretto.

Il M5S critica la finanziaria regionale in arrivo all’Ars, definendola priva di visione. Presentati oltre mille emendamenti, anche con Pd e Controcorrente, per modificare la manovra su sanità, welfare ed enti locali. - facebook.com facebook

Si va verso un ISEE sempre più precompilato con le novità in arrivo nella Manovra 2026: il pacchetto di dati pronto all'uso si estende e anche la soglia di esenzione per la prima casa - Modello Isee / Legge di Bilancio, Pubblico, INPS x.com