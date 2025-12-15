**Manovra | in arrivo modifiche da governo per 3,5 mld**

Il governo sta preparando nuove modifiche alla manovra finanziaria, con un incremento di 3,5 miliardi di euro. La revisione mira a rispondere alle esigenze economiche e sociali, apportando aggiustamenti strategici per sostenere il paese. Le modifiche sono attese nei prossimi giorni, in un contesto di importanti decisioni finanziarie.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Sono in arrivo modifiche del governo alla manovra per 3,5 miliardi di euro. Lo hanno riferito i componenti di maggioranza e opposizione della Commissione bilancio del Senato al termine dell'Ufficio di presidenza a cui ha preso parte anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Le modifiche riguarderanno Zes, finanziamento di Transizione 5.0, la previdenza complementare e riprogrammazione temporale dei finanziamenti del Ponte sullo Stretto. Iltempo.it

