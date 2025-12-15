La prevista riapertura dei cantieri del Ponte sullo Stretto di Messina subisce un ulteriore slittamento, alimentando polemiche e critiche. Il ritardo, questa volta causato da divergenze interne alla maggioranza, vede coinvolti due esponenti di rilievo della Lega: Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. La vicenda mette in luce le tensioni politiche e le difficoltà nel portare avanti un progetto di lungo termine.

© Lanotiziagiornale.it - Manovra in altissimo mare: slitta ancora il Ponte di Salvini

Il rinvio dei lavori del Ponte sullo Stretto è diventato quasi una barzelletta. Questa volta a fare lo sgambetto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, è il suo collega di partito, nonché ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Che ieri in fretta e furia si è recato in Senato per partecipare alla riunione dell’ufficio di presidenza della commissione Bilancio che sta esaminando la Manovra. Leggi anche Manovra, nuova bocciatura della Bce: “Effetti negativi sulle banche e sulle famiglie” Slitta ancora il Ponte di Salvini e il governo riscrive la Manovra. Lanotiziagiornale.it

Manovra, ultimo sprint. Emendamenti, la scadenza slitta a oggi. L’età pensionabile rimane sul tavolo - Certo è che, nel frattempo, dopo i rinnovi contrattuali di altri settori della Pubblica amministrazione, arriva quello, significativo e politicamente rilevante, per 137mila medici dirigenti e sanitari ... quotidiano.net

Manovra, si tratta a oltranza. La Lega rilancia sulle pensioni - Tanto che, per dare più tempo alle forze politiche per trovare una quadra, slitta a domani alle 16 il termine per l'indicazione ... ansa.it

L’incrocio ad altissima velocità ad appena 200 metri di distanza, la manovra di elusione e la denuncia: “Serve un coordinamento”. Oltre 13.000 satelliti in orbita, aumentano i rischio collisione Leggi l'articolo #spazio - facebook.com facebook