Manovra il governo riscrive la legge di bilancio | pronte modifiche per 3,5 miliardi
Il governo sta apportando modifiche alla legge di bilancio, con un intervento di circa 3,5 miliardi di euro. Le nuove misure prevedono variazioni nelle cifre previste, segnando un cambiamento rispetto ai saldi originari. La revisione mira a riorganizzare le risorse e a rispondere alle esigenze finanziarie del paese.
Il governo riscrive la Manovra. Cambierebbero le cifre, quindi non più a saldi invariati. Sono pronte infatti modifiche per 3,5 miliardi di euro. Ed è in arrivo un nuovo pacchetto di misure dedicate alle imprese. Non solo, sembra che questa mini-rivoluzione del testo della Legge di Bilancio 2026 porti anche allo slittamento dei fondi per il Ponte sullo Stretto di Messina. Il quadro sarebbe stato delineato – come riferiscono diverse fonti di maggioranza e opposizione – dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che oggi ha preso parte a una riunione dell’ufficio di presidenza della commissione Bilancio a Palazzo Madama dove l’esame del provvedimento sta per essere concluso. Lapresse.it
Governo lavora alla Manovra, taglio tasse e contributo caro bollette
Andrea Orlando. . Qualcuno si sarà chiesto perché si parla così poco di questa manovra: se ne parla poco perché stanno facendo esattamente il contrario di quello che avevano promesso. La destra, andando al governo, aveva promesso di abbassare l'età pe
Questa manovra economica chiarisce bene quali interessi il governo Meloni ha deciso di tutelare. A chi lavora vengono concessi pochi euro, spesso temporanei, sotto forma di detassazioni che non incidono davvero sui salari e non aiutano a fronteggiare il ca x.com