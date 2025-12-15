Il governo sta apportando modifiche alla legge di bilancio, con un intervento di circa 3,5 miliardi di euro. Le nuove misure prevedono variazioni nelle cifre previste, segnando un cambiamento rispetto ai saldi originari. La revisione mira a riorganizzare le risorse e a rispondere alle esigenze finanziarie del paese.

© Lapresse.it - Manovra, il governo riscrive la legge di bilancio: pronte modifiche per 3,5 miliardi

Il governo riscrive la Manovra. Cambierebbero le cifre, quindi non più a saldi invariati. Sono pronte infatti modifiche per 3,5 miliardi di euro. Ed è in arrivo un nuovo pacchetto di misure dedicate alle imprese. Non solo, sembra che questa mini-rivoluzione del testo della Legge di Bilancio 2026 porti anche allo slittamento dei fondi per il Ponte sullo Stretto di Messina. Il quadro sarebbe stato delineato – come riferiscono diverse fonti di maggioranza e opposizione – dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che oggi ha preso parte a una riunione dell’ufficio di presidenza della commissione Bilancio a Palazzo Madama dove l’esame del provvedimento sta per essere concluso. Lapresse.it

Governo lavora alla Manovra, taglio tasse e contributo caro bollette

Manovra, Governo riscrive il testo: modifiche valgono 1 miliardo - A soli venti giorni dal termine ultimo per l'approvazione, il Governo cambia nuovamente la Manovra, con la presentazione di un maxi - finanza.repubblica.it