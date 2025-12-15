Due mesi dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri, la Manovra si trova ancora in stallo. La maggioranza politica si scontra, rallentando l'iter e mettendo a rischio le scelte fondamentali. Il Parlamento, chiamato a discuterne, si trova in una fase di crescente tensione, evidenziando le difficoltà nel definire le future linee di intervento economico e sociale del paese.

© Lanotiziagiornale.it - Manovra, due mesi dopo l’approvazione in Cdm è ancora stallo: la maggioranza litiga e il Parlamento viene umiliato

Due mesi. Tanto è passato da quando, il 17 ottobre, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla Manovra. Eppure, ancora oggi, la Manovra non c’è. Perché il governo non ha ancora completato la riformulazione degli emendamenti e così, il 15 dicembre, la discussione della legge più importante dell’anno non è neanche iniziata in commissione. Inutile dire che lo stallo, che prosegue ormai da due mesi, ha ridotto fino a quasi azzerare ogni prerogativa parlamentare. La possibilità per senatori e, ancor meno, deputati di incidere sulla Manovra è praticamente nulla, con una discussione che durerà pochissime ore e che non porterà a nulla di concreto. Lanotiziagiornale.it

Ora sai le procedure aggiornate #salute #medico #benessere #soffocamento

Manovra, due mesi dopo l’approvazione in Cdm è ancora stallo: la maggioranza litiga e il Parlamento viene umiliato - La discussione non è ancora iniziata e il Parlamento viene umiliato. lanotiziagiornale.it