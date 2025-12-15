Manovra Bce | Problemi di credito con l’aumento della pressione fiscale

La Banca centrale europea avverte che l’aumento della pressione fiscale potrebbe compromettere la disponibilità di credito all’economia. Questa considerazione emerge da un parere richiesto dal ministero dell’Economia e delle finanze italiano, riguardante alcune disposizioni della Manovra 2026 e la tassazione delle istituzioni finanziarie, tra cui le riserve auree della Banca d’Italia.

Potrebbero esserci problemi di ”credito all’economia” con ”l’aumento della pressione fiscale”. E’ il pensiero della Bce espresso in un parere sulla tassazione delle istituzioni finanziarie – come quello sulle riserve auree della Banca d’Italia – richiesto dal ministero dell’Economia e delle finanze italiano in merito ad alcune ”disposizioni” della Manovra 2026. Rischio per il credito. “Sebbene gli enti creditizi soggetti alla normativa italiana presentino ancora una buona solidità finanziaria e una prima valutazione dell’impatto del disegno di legge suggerisca che la situazione non cambierebbe dopo la sua adozione – avverte la Banca centrale europea rispetto alla Legge di Bilancio 2026 e alla tassazione delle istituzioni finanziarie – il previsto aumento della pressione fiscale potrebbe pregiudicare l’erogazione del credito all’economia”. Lapresse.it

