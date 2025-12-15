Manovra Bce | Problemi di credito con l’aumento della pressione fiscale
La Banca centrale europea avverte che l’aumento della pressione fiscale potrebbe compromettere la disponibilità di credito all’economia. Questa considerazione emerge da un parere richiesto dal ministero dell’Economia e delle finanze italiano, riguardante alcune disposizioni della Manovra 2026 e la tassazione delle istituzioni finanziarie, tra cui le riserve auree della Banca d’Italia.
Potrebbero esserci problemi di ”credito all’economia” con ”l’aumento della pressione fiscale”. E’ il pensiero della Bce espresso in un parere sulla tassazione delle istituzioni finanziarie – come quello sulle riserve auree della Banca d’Italia – richiesto dal ministero dell’Economia e delle finanze italiano in merito ad alcune ”disposizioni” della Manovra 2026. Rischio per il credito. “Sebbene gli enti creditizi soggetti alla normativa italiana presentino ancora una buona solidità finanziaria e una prima valutazione dell’impatto del disegno di legge suggerisca che la situazione non cambierebbe dopo la sua adozione – avverte la Banca centrale europea rispetto alla Legge di Bilancio 2026 e alla tassazione delle istituzioni finanziarie – il previsto aumento della pressione fiscale potrebbe pregiudicare l’erogazione del credito all’economia”. Lapresse.it
Il segreto delle banche: la manovra di Draghi non ti farà avere più credito
Manovra, Bce: “Problemi di credito con l’aumento della pressione fiscale” - Il parere della Banca centrale europea sulla Legge di Bilancio 2026 in relazione alla tassazione delle istituzioni finanziarie. lapresse.it
Manovra, l’annuncio di Giorgetti: “Risorse per le imprese, sull’oro di Bankitalia a posto con Bce” - Il ministro a sorpresa al Senato per presentare un nuovo emendamento su Transizione 5. repubblica.it
Sciopero generale il 12 dicembre 2025: disagi per trasporti, scuola e sanità. Sindacati contestano la Manovra di Bilancio 2026. https://auto.everyeye.it/notizie/sciopero-12-dicembre-problemi-treni-metro-bus-fermi-addetti-autostradali-847857.htmlutm_medi - facebook.com facebook
Florida, aereo costretto ad atterrare sull’autostrada per un problema tecnico: la manovra folle e l’impatto con un’auto – Il video x.com