Manovra | Avs ' Senato ostaggio delle divisioni della maggioranza'
Il dibattito sulla manovra si svolge in un contesto di forti divisioni all’interno della maggioranza di destra al Senato. Le tensioni interne stanno ostacolando il percorso legislativo, evidenziando le difficoltà del governo nel trovare un consenso compatto su questioni cruciali. La situazione riflette le sfide politiche e le fratture che attraversano l’attuale maggioranza.
Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Sulla manovra il Senato è ostaggio della divisione e dei problemi interni alla maggioranza di destra. I lavori in commissione forse iniziano oggi, mentre il paese attende risposte su salari, pensioni, lavoro, crescita economica, sanità, scuola e caro vita". Lo dice il senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni. "La destra è divisa su tutto, è più attenta a regolare i propri conti interni che affrontare le emergenze sociali ed economiche degli italiani. La manovra è scritta fuori dal parlamento con una totale mancanza di confronto parlamentare. Il parlamento è umiliato, e rimane in attesa che la destra risolva i suoi problemi -prosegue Magni-. Iltempo.it
Legge Bilancio: Boccia (Pd), governo ha chiuso Commissione - Nella commissione Bilancio del Senato "siamo fermi, la commissione Bilancio è chiusa, presa in ostaggio dai partiti di maggioranza, ... agenzianova.com
