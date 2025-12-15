Manovra Assofondipensione | no a modifica contributo datoriale in previdenza complementare

Assofondipensione si oppone alla modifica del contributo datoriale nella previdenza complementare prevista dalla Legge di Bilancio, chiedendo il suo ritiro e l’avvio di un confronto con le parti sociali. L’associazione sottolinea l’importanza di tutelare il ruolo del contributo contrattuale e di coinvolgere i soggetti rappresentativi del sistema per preservare la stabilità del settore.

(Adnkronos) – "Assofondipensione chiede il ritiro della modifica della disciplina del contributo datoriale alla previdenza complementare introdotta dal Governo nell’ambito della Legge di Bilancio e l’apertura immediata di un confronto con le parti sociali promotrici della previdenza negoziale e con i soggetti rappresentativi del sistema, al fine di salvaguardare il ruolo del contributo contrattuale e . Periodicodaily.com

Manovra, tagli all’assegno d’inclusione. Tolti 100 milioni ai più poveri - L’emendamento dimezza la prima mensilità in caso di rinnovo. repubblica.it