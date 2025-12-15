Manovra alla Sicilia 106,5 milioni di euro per compensare le minori entrate Irpef

15 dic 2025

Un accordo ha previsto l'assegnazione di 106,5 milioni di euro alla Sicilia nel triennio 2026-2028, per compensare le minori entrate derivanti dall'Irpef. Questa misura mira a sostenere le finanze della regione, garantendo risorse utili per lo sviluppo e i servizi pubblici.

