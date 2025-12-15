Manovra alla Sicilia 106 milioni per compensare le minori entrate Irpef

La regione Sicilia riceverà 106,5 milioni di euro nel triennio 2026-2028 per compensare le minori entrate derivanti dalla riforma dell’Irpef. Questa misura fa parte di una più ampia manovra finanziaria volta a sostenere le regioni colpite dalle modifiche fiscali, garantendo risorse utili per il bilancio regionale e i servizi pubblici.

La Sicilia riceverà complessivamente 106,5 milioni di euro nel triennio 2026-2028 per compensare le minori entrate derivanti dalla riforma dell’Irpef. Le somme arrivano in attuazione dell’intesa tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, recepita da un emendamento del governo alla manovra. Agrigentonotizie.it

