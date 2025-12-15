Manovra 2026 slitta il voto in commissione bilancio | le novità e quando verrà approvata

La Manovra 2026 ha subito un rinvio del voto in commissione bilancio, con attese per le riformulazioni di alcuni emendamenti chiave. Tra le questioni in discussione: gli enti locali, l'iperammortamento per le imprese e la norma sull'oro di Bankitalia. La decisione influirà sui tempi di approvazione del provvedimento.

Slitta il voto sulla Manovra 2026. Si attendono le riformulazioni di alcuni emendamenti relativi agli enti locali, sull'iperammortamento per le imprese e la discussa norma sull'oro di Bankitalia. Dal taglio dell'Irpef alle pensioni, fino ai bonus, ecco le novità principali e quando verrà approvata. Fanpage.it

