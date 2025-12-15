Mani che cantano | il Concerto di Natale della Fondazione Pisa è inclusivo

Il Concerto di Natale della Fondazione Pisa porta in scena un momento di grande coinvolgimento e tradizione, con mani che si muovono in armonia per cantare i classici natalizi. Un evento che celebra lo spirito di condivisione e inclusione, unendo musica e comunità in un'atmosfera di festa e solidarietà.

Pisa, 15 dicembre 2025 – Tante mani, in guanti bianchi, che si muovono per intonare i canti della tradizione natalizia. Sono quelle dei bambini e delle bambine del ‘Coro di Voci e Mani Bianche Bonamici’, che si esibiranno nel Concerto di Natale della Fondazione Pisa del prossimo 20 dicembre, nell’auditorium di Palazzo Blu. In occasione delle prossime festività, Fondazione Pisa e la Scuola di Musica “Bonamici” presentano il Concerto, che ha la particolarità di porre attenzione al tema dell’inclusione e della disabilità. Il ‘Coro di Voci e mani Bianche Bonamici’, costituito da cinquanta ragazze e ragazzi di età compresa tra i sei e i sedici anni e fondato nel 2004 da Angelica Ditaranto, che lo dirige, si esibisce infatti ‘traducendo’ il canto espresso con la voce, in gesti della Lingua dei Segni, per permettere l’accessibilità della musica alle persone sorde o con altri tipi di disabilità, guidati dell’interprete LIS Mariachiara Sinibaldi e accompagnati al pianoforte da Glenda Poggianti. Lanazione.it

