Manfredi elogia Fico | C' è grande sintonia

Manfredi esprime entusiasmo per la collaborazione con Roberto Fico, sottolineando una forte sintonia tra i due. Con un impegno condiviso, mirano a realizzare progetti positivi per la città, valorizzando il ruolo di ciascuno per offrire il supporto necessario e favorire uno sviluppo efficace e coordinato.

© Napolitoday.it - Manfredi elogia Fico: “C'è grande sintonia” Con Roberto Fico "c'è una grande sintonia": insieme "riusciremo a fare tante cose positive per la città, ognuno nel proprio ruolo potrà dare l'aiuto di cui c'è bisogno". Lo dice il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi secondo il quale l'ex presidente della Camera "saprà governare bene la Campania". Napolitoday.it Elezioni Napoli, il nuovo sindaco Manfredi: Napoli vuole voltare pagina. E arriva Conte a ... Manfredi: «Con Fico grande sintonia, lavoreremo per Napoli» - Con Roberto Fico «c'è una grande sintonia»: insieme «riusciremo a fare tante cose positive per la città, ognuno nel proprio ruolo potrà ... msn.com

