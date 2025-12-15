Manduria 19enne arriva in pronto soccorso con un forte mal di testa | muore poche ore dopo

Una giovane di 19 anni di Manduria è deceduta poche ore dopo aver consultato il pronto soccorso a causa di un forte mal di testa. Il suo quadro clinico si è improvvisamente aggravato, portandola a perdere conoscenza e, nonostante i tentativi di soccorso, non si è più ripresa. La vicenda ha sconvolto la comunità locale.

Il quadro clinico della giovanissima si è aggravato improvvisamente. La ragazza avrebbe perso conoscenza poco dopo l’arrivo in ospedale, senza più riprendersi. Solo l'autopsia chiarirà le cause certe della morte. Ildifforme.it

