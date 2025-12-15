Manduria 19enne arriva in pronto soccorso con un forte mal di testa | muore poche ore dopo

Una giovane di 19 anni di Manduria è deceduta poche ore dopo aver consultato il pronto soccorso a causa di un forte mal di testa. Il suo quadro clinico si è improvvisamente aggravato, portandola a perdere conoscenza e, nonostante i tentativi di soccorso, non si è più ripresa. La vicenda ha sconvolto la comunità locale.

