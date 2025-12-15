Manchester United il caso Mainoo | talento in attesa e futuro tutto da decidere

Il futuro di Kobbie Mainoo al Manchester United sta attirando sempre più attenzione, passando da semplice potenziale a questione concreta per il club. Il giovane talento britannico rappresenta una delle speranze della squadra, e il suo percorso si sta delineando in modo sempre più definito, rendendo il suo destino un argomento di grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

© Serieagoal.it - Manchester United, il caso Mainoo: talento in attesa e futuro tutto da decidere In casa Manchester United il futuro di Kobbie Mainoo è diventato un tema reale, non più un semplice interrogativo da addetti ai lavori. Il centrocampista classe 2005, uno dei prospetti più luminosi usciti dall’academy negli ultimi anni, si trova oggi ai margini del progetto tecnico e potrebbe seriamente valutare una cessione in prestito nella finestra di gennaio. Una scelta che avrebbe un peso specifico importante, non solo per il club ma soprattutto per il giocatore, che vede avvicinarsi l’orizzonte dei Mondiali 2026 senza il minutaggio necessario per ambire a un ruolo stabile nella nazionale inglese. Serieagoal.it Kobbie Mainoo - Man United's Midfield Maestro???????????????? Napoli su Mainoo insieme ad atri 10 club, ma il Manchester United per ora dice no: il motivo - Arrivare subito al centrocampista del Manchester United, obiettivo seguito da tempo dal ds Manna,. tuttomercatoweb.com Manchester United, scoppia il caso Mainoo sul rinnovo. Il Chelsea pronto ad approfittarne - Il talentuoso centrocampista cresciuto nel vivaio dei Red Devils sta trattando da tempo il rinnovo del suo attuale accordo in scadenza nel ... tuttomercatoweb.com Mercato, Roma: non solo Zirkzee Joshua Zirkzee resta il primo obiettivo per l’attacco, ma la trattativa con il Manchester United è complessa per costi e tempi. Per questo Massara guarda anche alla Serie A: secondo La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero - facebook.com facebook Gazzetta: “La strategia della Roma punta a un nuovo centravanti dal tocco brasiliano, ovvero Joshua Zirkzee del Manchester United, e un esterno alto d’attacco elettrico a sinistra. Se il club dovesse riuscire a prendere l’olandese, potrebbe a dirla tutta anche fa x.com