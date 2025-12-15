© Torinotoday.it - Mamma scappa in Romania con la figlia di 4 anni, minaccia il marito e denuncia il suocero: rinviata a giudizio a Torino

Da Torino alla Romania con la figlia di quattro anni, senza rispettare la decisione del tribunale di Torino che aveva disposto l’affidamento esclusivo della bimba al padre. Nel 2023, si è comportata così una donna di 31 anni che abitava in città e da poco si era separata dal marito. Adesso è. Torinotoday.it

Nuovo look per Mammagiulia e Figliachiara! #shorts

Torino, rapisce la figlia di 4 anni, fugge in Romania e accusa di abusi sessuali il nonno della bambina: 31enne a processo - A dibattimento anche la madre della donna per diffamazione e stalking nei confronti del consuocero ... torino.corriere.it