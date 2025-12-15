Mamma ho perso l' aereo Chris Columbus | Il franchise rovinato dai sequel

Il regista dei primi due lungometraggi ha criticato pesantemente i successivi seguiti che hanno minato la bellezza della saga. Il regista di Mamma, ho perso l'aereo Chris Columbus, sostiene che il franchise sia stato completamente rovinato dai sequel dei primi due film con Macaulay Culkin, da lui stesso diretti agli inizi degli anni '90. Dopo il successo clamoroso dei primi due capitoli, la saga è proseguita con diverse altre avventure sulla falsariga dei film precedenti ma senza riscuotere il medesimo successo dei lungometraggi con il personaggio di Kevin McCallister. Chris Columbus critica i sequel di Mamma, ho perso l'aereo Intervistato da The Hollywood Reporter, Chris Columbus ha attaccato i seguiti del franchise: "La saga È stata ripresa con sequel . Movieplayer.it

