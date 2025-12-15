Maltempo in Emilia Romagna temporali da allerta gialla | le zone a rischio Previsioni

Una nuova ondata di maltempo si avvicina all’Emilia Romagna, con temporali e condizioni atmosferiche in deterioramento. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per il 16 dicembre, segnalando le zone a maggior rischio. Ecco le previsioni e le aree più colpite, per prepararsi al meglio a eventuali criticità.

Bologna, 16 novembre 2025 - Una nuova fase di maltempo si prepara a interessare l' Emilia Romagna, con un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche che ha spinto la Protezione Civile regionale a diramare un'allerta meteo per la giornata di martedì 16 dicembre. L'avviso è di codice giallo per criticità idraulica e idrogeologica e riguarda in particolare le aree della montagna bolognese, della montagna emiliana centrale e piacentino-parmense, oltre all'Alta e Bassa collina piacentino-parmense e alla Pianura piacentino-parmense, tra le province di Piacenza e Parma. Previsti rovesci intensi: attenzione ai corsi d'acqua.

Perché il maltempo insiste sull'Emilia Romagna? I motivi geologici dell'emergenza alluvione

