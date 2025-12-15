Maltempo il 16 dicembre allerta gialla per criticità idraulica nel Parmense

Il 16 dicembre la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica valida per il Parmense. La previsione riguarda le zone di pianura, colline e montagne, segnalando possibili rischi legati al maltempo e alle condizioni climatiche previste per quella giornata.

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta di colore giallo per criticità idrogeologica e idraulica, valida per la giornata di martedì 16 dicembre, valida anche per il Parmense: per le zone di pianure, quelle collinari e quelle montane. Per la giornata di martedì 16 dicembre. Parmatoday.it

