Maltempo il 16 dicembre allerta gialla per criticità idraulica nel Parmense

Il 16 dicembre la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica valida per il Parmense. La previsione riguarda le zone di pianura, colline e montagne, segnalando possibili rischi legati al maltempo e alle condizioni climatiche previste per quella giornata.

