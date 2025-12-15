Maltempo allerta meteo per domani 16 dicembre | le regioni a rischio

Un'intensa perturbazione atlantica si avvicina all’Italia, provocando condizioni di maltempo e allerta meteo per il 16 dicembre. Le regioni a rischio saranno interessate da precipitazioni abbondanti e venti forti, con possibili effetti sulla viabilità e sulla sicurezza. Ecco cosa aspettarsi e quali zone saranno più colpite.

Una perturbazione di origine atlantica è pronta a scatenare la sua forza sull'Italia, promettendo di trasformare radicalmente il clima a partire dalle prossime ore. Dimenticate il cielo sereno: il 16 dicembre sarà dominato dal maltempo, con fenomeni che si preannunciano localmente violenti e potenzialmente rischiosi. L'intero Paese, dal Nord al Sud, sarà interessato da un'ondata di piogge e temporali diffusi. Ma l'attenzione è massima soprattutto per l'arrivo della neve che, in alcune aree, farà la sua comparsa a quote inusualmente basse. La Protezione Civile ha già diffuso l'allarme: sei regioni sono state poste in allerta meteo gialla.

Maltempo, allerta meteo per temporali e neve: Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e le due Isole a rischio - Per la giornata di martedì 16 dicembre la Protezione civile ha diramato diverse allerte meteo regionali a seguito dell'arrivo, dal pomeriggio di oggi, di una perturbazione ... msn.com

Allerta meteo in vigore per la Sardegna. In arrivo maltempo con piogge diffuse e cumulati localmente fino a molto elevati sui settori orientali e meridionali. Si informa che il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a parti - facebook.com facebook

+++ ALLERTA #METEO, DA DOMANI IL MALTEMPO FA SUL SERIO: ANTICICLONE DI BLOCCO A EST, SCENARIO CRITICO PER MARTEDI' 16 DICEMBRE IN TUTT'ITALIA. TANTA NEVE IN PIANURA AL NORD/OVEST, FORTI TEMPORALI AL SUD | MAPP x.com