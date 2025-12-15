Malore per una tifosa al Palacrisafulli ma il match riprende | Rispettato il regolamento

Durante una partita di serie B interregionale al Palacrisafulli di Pordenone, una tifosa ha avuto un malore, provocando momenti di apprensione. Fortunatamente, il personale medico è intervenuto prontamente, garantendo le cure necessarie. La partita è poi ripresa regolarmente, nel rispetto delle normative e delle procedure di sicurezza.

Attimi di apprensione nella giornata di domenica 14 dicembre al Palacrisafulli di Pordenone. Nel corso della partita di serie B interregionale tra il Sistema Basket e il ReBasket2000 una tifosa locale ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa dal personale medico presente sul posto.

