Malore per una tifosa al Palacrisafulli ma il match riprende | Rispettato il regolamento

Durante una partita di serie B interregionale al Palacrisafulli di Pordenone, una tifosa ha avuto un malore, provocando momenti di apprensione. Fortunatamente, il personale medico è intervenuto prontamente, garantendo le cure necessarie. La partita è poi ripresa regolarmente, nel rispetto delle normative e delle procedure di sicurezza.

