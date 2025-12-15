© Ilfattoquotidiano.it - Malore per Simone Moro, l’alpinista si è sentito male durante la discesa dal Mera Peak: “Sta meglio, è di buon umore”

Si è sentito male venerdì 12 dicembre, dopo aver superato i 5 mila metri e mentre scendeva dal Mera Peak (spesso indicato come il seimila più alto del Nepal, è una delle vette himalayane più alte accessibili senza alpinismo tecnico). E sabato mattina, Simone Mor0, uno che di Ottomila ne ha scalati tanti e proprio in inverno, è stato portato in elicottero a all’ospedale di Kathmandu. A dare la notizia lo staff del 58enne bergamasco le cui condizioni sono migliorate: “ Sta meglio, è di buon umore e si sta sottoponendo a cure mediche. Si trova attualmente a Kathmandu dove è sottoposto a controlli medici”. Ilfattoquotidiano.it

