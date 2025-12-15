Malore improvviso in casa muore a 50 anni | l' addio a Natalino

Un tragico malore improvviso ha stroncato la vita di Natalino Corna, 50 anni, a Darfo Boario Terme. La comunità si stringe nel dolore per la perdita di una persona stimata e amata, scomparsa nella giornata di sabato 13 dicembre. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra familiari, amici e conoscenti.

© Bresciatoday.it - Malore improvviso in casa, muore a 50 anni: l'addio a Natalino Corna di Darfo Boario Terme è in lutto per la scomparsa di Natalino Gaioni, morto improvvisamente nella giornata di sabato 13 dicembre. Aveva 50 anni. A stroncarlo è stato un malore improvviso, accusato mentre si trovava nella sua abitazione. Inutili i soccorsi: all’arrivo dei sanitari, allertati. Bresciatoday.it MALORE IMPROVVISO IN CASA: AGOSTINO MUORE A SOLI 27 ANNI: LA TRAGEDIA A REITANO Malore improvviso in casa, Benedetta muore a 39 anni - Recanati sotto choc per la scomparsa di Castagnari, figlia del titolare della storica azienda di organetti e fisarmoniche ... msn.com

Malore fatale in casa: Benny muore a 39 anni - Inutili i soccorsi per Benedetta Castagnari Recanati è sotto shock per la tragica scomparsa di Benedetta Castagnari, conosciuta da tutti come Benny Ci, colpita da un malore improvviso ieri sera, intor ... youtvrs.it

Tragedia a Recale, nei pressi della rotonda del cimitero. Vincenzo Monaco, 60 anni, residente a #Marcianise, ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore, perden - facebook.com facebook

L'imprenditore è stato colto da un malore improvviso mentre sistemava gli addobbi natalizi nel giardino della sua casa. Trasportato di corsa in ospedale, per lui non c'è stato niente da fare x.com